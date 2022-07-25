Уоллес: Если сидеть на заборе с Путиным, он съест забор, а потом – и вас
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег страны, которые пытаются оставаться в стороне от войны России против Украины. По словам британского министра, при такой позиции российский диктатор Владимир Путин "съест вас". Об этом он сказал во время пресс-конференции с министром обороны Словакии Ярославом Надем в Братиславе, передает SkyNews.
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В ходе пресс-конференции Надь сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине 11 своих истребителей МиГ-29.
Британский министр приветствовал поддержку Словакией Украины в ее противостоянии российскому полномасштабному вторжению и высказал предостережение странам, которые не хотят принимать чью-либо сторону в конфликте.
"Если вы будете сидеть на заборе с президентом Путиным, он, в конце концов, съест забор, а затем съест вас", – сказал Уоллес.
- Борис Джонсон объявил о масштабной программе подготовки украинских военнослужащих: каждые 120 дней будут проходить обучение до 10 000 бойцов.
- Великобритания направит Украине реактивные системы залпового огня для защиты от России.
- 21 июля Уоллес объявил, что Украина вскоре получит от Великобритании 20 самоходных артиллерийских установок M109, 36 гаубиц L119, сотни дронов-камикадзе и десятки тысяч артиллерийских снарядов.
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