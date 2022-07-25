Уоллес: Если сидеть на заборе с Путиным, он съест забор, а потом – и вас

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег страны, которые пытаются оставаться в стороне от войны России против Украины. По словам британского министра, при такой позиции российский диктатор Владимир Путин "съест вас". Об этом он сказал во время пресс-конференции с министром обороны Словакии Ярославом Надем в Братиславе, передает SkyNews.

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В ходе пресс-конференции Надь сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине 11 своих истребителей МиГ-29.

Британский министр приветствовал поддержку Словакией Украины в ее противостоянии российскому полномасштабному вторжению и высказал предостережение странам, которые не хотят принимать чью-либо сторону в конфликте.

"Если вы будете сидеть на заборе с президентом Путиным, он, в конце концов, съест забор, а затем съест вас", – сказал Уоллес.

Борис Джонсон объявил о масштабной программе подготовки украинских военнослужащих: каждые 120 дней будут проходить обучение до 10 000 бойцов.

Великобритания направит Украине реактивные системы залпового огня для защиты от России.

21 июля Уоллес объявил, что Украина вскоре получит от Великобритании 20 самоходных артиллерийских установок M109, 36 гаубиц L119, сотни дронов-камикадзе и десятки тысяч артиллерийских снарядов.

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Оксана Житнюк

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