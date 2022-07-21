Британия передаст Украине 20 САУ M109, 36 гаубиц L119 и более 50 000 снарядов — Уоллес

Украина вскоре получит от Великобритании 20 самоходных артиллерийских установок M109, 36 гаубиц L119, сотни дронов-камикадзе и десятки тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес.

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Выступая в парламенте 21 июля Уоллес заявил, что 20 155 мм САУ M109 и 36 105-мм гаубиц L119 вскоре прибудут в Украину. Он также заявил, что Британия передаст Украине противобатарейные радиолокационные системы и более 50 000 боеприпасов для артиллерии советских времен.

"Это оборудование укрепит способность Вооруженных Сил Украины защищаться от неизбирательного применения Россией артиллерии", — заявил Уоллес.

Также министр сказал, что в ближайшие недели Британия отправит Украине еще более 1600 единиц противотанкового оружия, а также беспилотники, в том числе сотни дронов-камикадзе.

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Дмитрий Гриниченко

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