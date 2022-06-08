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Украина получила от Норвегии 22 самоходные гаубицы M109 с запчастями и боеприпасами

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08.06.2022, 10:57
Украина получила от Норвегии 22 самоходные гаубицы M109 с запчастями и боеприпасами - Фото
Фото - regjeringen.no

Норвегия передала Украине 22 самоходные артиллерийские установки M109. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

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"Норвегия передала Украине 22 артиллерийские установки М109 с оборудованием и запчастями, а также артиллерийские боеприпасы", – сказано в сообщении.

Министр обороны Бьорн Арильд Грам заявил, что украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия, чтобы противостоять атакам России.

"Украина запросила этот вид вооружения. Развитие войны в Украине свидетельствует о том, что теперь необходимо пожертвовать и более тяжелую технику, и системы вооружения", – сказал он.

Также сообщается, что Норвегия внесла свой вклад в то, чтобы украинские силы получили право управлять оружием. Обучение проходило в Германии.

На сайте правительства Норвегии сказано, что о военной помощи объявлено только сейчас из соображений безопасности, и будущие поставки не обязательно будут афишироваться.

Украина получила от Норвегии 22 самоходные гаубицы M109 с запчастями и боеприпасами
  • 4 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что гаубицы М109А3, переданные Норвегией, уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага
Оксана Житнюк
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