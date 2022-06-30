Украинские военные экстренно осваивают РСЗО M270 и ствольную артиллерию в Британии

"Сотни" военнослужащих Вооруженных Сил Украины уже подготовлены на полигонах Великобритании использовать на фронте реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270, которые американское, британское и норвежское правительства поставляют Украине для отражения российской полномасштабной агрессии, а также легкую западную артиллерию. Об этом пишет Голос Америки.

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Власти Великобритании привезли журналистов на учения по использованию 105-мм "легких" орудий в Солсбери, на юге Англии, а также показали системы РСЗО в действии. По программе от Лондона, которую поддерживает Новая Зеландия, обучение прошли уже "свыше 450 военных".

Капитан Королевской артиллерии Джеймс Олифант заявил прессе, что учения рассчитаны на три недели, а наличие систем М270 "повысит боеспособность" Сил обороны Украины: "Поскольку это гусеничная машина, а их ракетные системы колесные, это даст им больше маневренности, что будет способствовать сохранению их боевой силы".

Ранее в июне премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о масштабной программе подготовки украинских военнослужащих: каждые 120 дней будут проходить обучение до 10 000 бойцов.

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Британские коучи высоко оценили отношение украинских коллег к обучению. Олифант сказал: "Поначалу их аппетит был, как вы можете себе представить, чрезвычайно высоким и крайне требовательным, но по мере того как они настраивались и привыкали к управлению системой, они начали успокаиваться". Он подчеркнул, что сейчас старшие офицеры батарей от ВСУ уже сами обучают личный состав "в соответствии со своей собственной доктриной и тактикой", пишет Reuters.

The Times уточняет, что на полигоне в Уилтшире находятся "более 400" украинских военных, причем некоторые из них были танкистами на передовой, "но после того как их машины были уничтожены, переключились на артиллерию".

Украинский офицер, не пожелавший назвать свое имя из соображений безопасности, сказал, что его солдаты "очень устали", но обучение использованию новых вооружений "мотивирует их на следующий бой".

"С вашим оружием мы сможем победить Россию", – добавил он.

Евгений Пилипенко

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