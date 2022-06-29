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Норвегия поставит Украине три дальнобойных РСЗО

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 16:06
Норвегия поставит Украине три дальнобойных РСЗО - Фото
РСЗО М270 (иллюстративное фото - ЕРА)

Норвегия поставит Украине три дальнобойных системы реактивного залпового огня. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам, передает CNN.

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Он отметил, что поставка трех дальнобойных РСЗО стала возможной благодаря сотрудничеству Норвегии и Великобритании. Срок поставки не уточняется, однако на сайте Минобороны Норвегии указано – британцы должны будут их еще модернизировать.

"Мы должны продолжать нашу поддержку, чтобы украинцы могли продолжать свою борьбу за свободу и независимость", – добавил Грам.

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Марк Сировой
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РСЗО норвегия MLRS m270
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