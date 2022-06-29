Норвегия поставит Украине три дальнобойных РСЗО
29.06.2022, 16:06
РСЗО М270 (иллюстративное фото - ЕРА)
Норвегия поставит Украине три дальнобойных системы реактивного залпового огня. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам, передает CNN.
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Он отметил, что поставка трех дальнобойных РСЗО стала возможной благодаря сотрудничеству Норвегии и Великобритании. Срок поставки не уточняется, однако на сайте Минобороны Норвегии указано – британцы должны будут их еще модернизировать.
"Мы должны продолжать нашу поддержку, чтобы украинцы могли продолжать свою борьбу за свободу и независимость", – добавил Грам.
- 23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что первые четыре дальнобойных РСЗО HIMARS прибыли в Украину. Еще четыре HIMARS из США должны доставить в Украину до середины июля. Также дальнобойные РСЗО обещала поставить Британия.
- Ранее Украина получила от Норвегии 22 самоходные гаубицы M109 с запчастями и боеприпасами.
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