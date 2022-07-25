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Словакия заявила, что открыта для переговоров о передаче Украине 11 истребителей МиГ-29

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 20:42
Словакия заявила, что открыта для переговоров о передаче Украине 11 истребителей МиГ-29 - Фото
Ярослав Надь (фото – ЕРА)

Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29. Страна перестанет их эксплуатировать с конца августа и рассчитывает, что с начала сентября польские и чешские самолеты закроют небо Словакии. Об этом сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь во время пресс-конференции с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Братиславе, передает SkyNews.

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Министр обороны Словакии сказал, что его страна недостаточно велика, чтобы иметь возможность в одностороннем порядке передать военные самолеты, которыми могут пользоваться украинские пилоты, поэтому потребуются союзники, чтобы предложить замену другими самолетами или деньгами. Он сказал, что каждый МиГ-29 стоит около 35 млн евро.

Надь заявил, что с конца августа ВВС Словакии перестанут эксплуатировать 11 самолетов, а чешские и польские самолеты, как ожидается, возьмут на себя защиту воздушного пространства Словакии с начала сентября.

"Сразу же, когда мы их приземлим, и чехи и поляки возьмут на себя охрану воздушного пространства, мы сможем обсудить будущее МиГ-29", – сказал глава Минобороны Словакии.

Он подчеркнул, что его страна не может просто так отдать самолеты: "Мы открыты для обсуждения передачи этих МиГ-29 Украине, но, безусловно, это потребует, я бы сказал, более широкого обсуждения с учетом финансовых аспектов и всех других аспектов поставки, поэтому решение еще не принято".

  • Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17, вертолет Ми-2 и боеприпасы для РСЗО "Град". 

Читайте также: "Точно не МиГ-29". Начштаба ВВС США намекнул, какие самолеты могут передать ВСУ – Politico

Оксана Житнюк
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словакия истребитель миг-29
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