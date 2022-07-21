"Точно не МиГ-29". Начштаба ВВС США намекнул, какие самолеты могут передать ВСУ – Politico

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун "намекнул", что США или кто-то из союзников вскоре могут передать Украине западные истребители, причем это необязательно будут F-16. Об этом пишет Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, есть американские F-16, есть шведские Gripen, европейские Eurofighter или французские Rafale.

"Есть ряд различных платформ, которые могут быть отправлены в Украину", – сказал он.

Но это точно будут не МиГ-29, уточнил Браун, потому что для них трудно найти запчасти: почти все – в России.

"Могу, наверное, сказать вам, что это будет что-то не российское. Чего я не могу сказать вам, что именно это будет", – добавил четырехзвездный генерал.

Читайте также: Резников: Самолеты будут. Возможно, нам нужны не американские F-16

Выступая на Форуме безопасности в Аспене, Браун поддержал идею пересадки украинских летчиков на западные самолеты, пишет Fox News. Он сказал, что США и союзники "несут ответственность за то, чтобы быть готовыми обучать их различным возможностям".

Украинский летчик-истребитель с позывным "Джус" отверг предположение, что украинцы якобы не смогут быстро обучиться должным образом использовать передовые самолеты: "Было много опасений и неверной информации по этому поводу, но теперь у сенаторов есть реальная картина. Это не проблема, это вызов".

Читайте также: Британские пилоты отрабатывают ближний бой на случай возможного конфликта с Россией

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.