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"Точно не МиГ-29". Начштаба ВВС США намекнул, какие самолеты могут передать ВСУ – Politico

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 09:41
Генерал ВВС США Чарльз Браун (фото - USAF)

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун "намекнул", что США или кто-то из союзников вскоре могут передать Украине западные истребители, причем это необязательно будут F-16. Об этом пишет Politico.

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По его словам, есть американские F-16, есть шведские Gripen, европейские Eurofighter или французские Rafale.

"Есть ряд различных платформ, которые могут быть отправлены в Украину", – сказал он.

Но это точно будут не МиГ-29, уточнил Браун, потому что для них трудно найти запчасти: почти все – в России.

"Могу, наверное, сказать вам, что это будет что-то не российское. Чего я не могу сказать вам, что именно это будет", – добавил четырехзвездный генерал.

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Выступая на Форуме безопасности в Аспене, Браун поддержал идею пересадки украинских летчиков на западные самолеты, пишет Fox News. Он сказал, что США и союзники "несут ответственность за то, чтобы быть готовыми обучать их различным возможностям".

Украинский летчик-истребитель с позывным "Джус" отверг предположение, что украинцы якобы не смогут быстро обучиться должным образом использовать передовые самолеты: "Было много опасений и неверной информации по этому поводу, но теперь у сенаторов есть реальная картина. Это не проблема, это вызов".

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Евгений Пилипенко
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