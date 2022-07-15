Резников: Самолеты будут. Возможно, нам нужны не американские F-16

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина сможет получить от западных партнеров современные танки и самолеты. Однако это не обязательно будут американские истребители F-16, ведь для них не готовы украинские аэродромы. Об этом он рассказал в интервью BBC.

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На вопрос, удастся ли получить самолеты, он ответил: "Я уверен, что да. Это как раз идет step by step (шаг за шагом. – Ред.)".

Он рассказал, что партнеры ранее говорили о "невозможности" поставок противокорабельных ракет Harpoon, а сейчас эти комплексы "отлично воюют" в Украине.

Также ему партнеры говорили, что будут искать для Украины советские РСЗО "Смерч", "Град" и "Ураган", а сейчас у ВСУ есть западные ракетные системы HIMARS и MLRS.

"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно только в будущем", – сказал Резников.

По его словам, "будут самолеты". Вопрос – какие именно. Резников объяснил, что восприятие американских F-16 как решение – это заблуждение. Министр говорит, что для них не готовы украинские аэродромы, и "есть нюансы".

"Возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хороши. Есть другие самолеты современного эталона. К примеру, Gripen шведского производства", – добавил министр.

Ранее в Конгрессе США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16.

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Марк Сировой

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