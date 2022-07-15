В Конгрессе США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16

Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму $840 млрд, в котором предусмотрено обучение украинских летчиков на американских истребителях F-15 и F-16. Об этом со ссылкой на документ сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

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По его словам, среди одобренных поправок было положение о выделении $100 млн на обучение украинских военных летчиков на американских самолетах, в частности, F-15 и F-16.

СПРАВКА. F-16 — это американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения (на июнь 2018 года построено свыше 4604 самолётов) и пользуется успехом на международном рынке вооружений (состоит на вооружении 25 стран), на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

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Дмитрий Гриниченко

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