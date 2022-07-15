В Конгрессе США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16
15.07.2022, 09:55
Истребитель F-16 (Фото: EPA)
Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму $840 млрд, в котором предусмотрено обучение украинских летчиков на американских истребителях F-15 и F-16. Об этом со ссылкой на документ сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш.
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По его словам, среди одобренных поправок было положение о выделении $100 млн на обучение украинских военных летчиков на американских самолетах, в частности, F-15 и F-16.
СПРАВКА. F-16 — это американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения (на июнь 2018 года построено свыше 4604 самолётов) и пользуется успехом на международном рынке вооружений (состоит на вооружении 25 стран), на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
- 7 мая министр обороны Резников сообщил, что ведет переговоры о начале обучения украинских летчиков на западных штурмовиках и истребителях. Они "заочно" готовятся пересесть на такие самолеты.
- Начальник ГУР Буданов заявил, что украинцы смогут управлять истребителями F-22 и F-35 и эффективно бить врага, "нам не нужны сильно устаревшие самолеты четвертого поколения [Су-27 и МиГ-29]".
- 23 июня в американском Конгрессе зарегистрировали законопроект, который в случае принятия даст возможность украинским летчикам начать обучение на истребителях F-15 и F-16.
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