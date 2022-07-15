UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Конгрессе США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 09:55
В Конгрессе США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16 - Фото
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму $840 млрд, в котором предусмотрено обучение украинских летчиков на американских истребителях F-15 и F-16. Об этом со ссылкой на документ сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, среди одобренных поправок было положение о выделении $100 млн на обучение украинских военных летчиков на американских самолетах, в частности, F-15 и F-16. 

СПРАВКА. F-16 — это американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения (на июнь 2018 года построено свыше 4604 самолётов) и пользуется успехом на международном рынке вооружений (состоит на вооружении 25 стран), на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Читайте также: Палата представителей приняла проект оборонного бюджета: предложено усилить помощь Украине

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США война авиация военная помощь f-16
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 