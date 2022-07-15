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Новости | Палата представителей приняла проект оборонного бюджета: предложено усилить помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 06:59
Палата представителей приняла проект оборонного бюджета: предложено усилить помощь Украине - Фото
Здание Конгресса США (фото - Facebook Оксаны Маркаровой)

Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год на рекордную сумму в $840 млрд. В нем одобрено выделение Украине на $700 млн больше помощи, чем на прошлый сезон. Об этом со ссылкой на текст документа пишет в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

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То есть, суммарная оборонная помощь по инициативе по обеспечению безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) составит $1 млрд.

"За" проголосовали 329 конгрессменов, 101 был "против" (среди них 39 демократов и 62 республиканца).

Законодатели США одобрили поправку главы Комитета по вооруженным силам США Адама Смита, по которой для Украины должен быть создан пополняемый фонд приобретения критически важных боеприпасов. Оборот фонда предусмотрен на уровне $500 млн в год.

Чтобы проект закона вступил в силу, его теперь должен одобрить Сенат США, а затем подписать президент Джо Байден.

"Ожидается, что Сенат сможет его согласовать в ближайшее время", – подчеркнула дипломат.

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Законопроект также:

→ предусматривает борьбу с зависимостью от российской энергетики, требующей от всех основных баз Еврокомандования США принятия планов по уменьшению зависимости от российской энергетики и ставящей перед Пентагоном задачу прекратить использование энергоносителей РФ;

→ требует от генерального инспектора надзора за использованием помощи Украине, а также требует отчитываться перед Конгрессом каждые полгода;

→ требует ежеквартальных брифингов по усилиям по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами;

→ требует отчетности о российских зверствах в Украине, операциях, связанных с российскими фильтрационными лагерями и угрозах, вызванных глобальным кризисом продовольственной безопасности;

→ требует отчетности об усилиях РФ в расширении своего присутствия и вредоносного влияния в Латинской Америке и Карибском бассейне;

→ требует отчета о развертывании ЧВК Вагнера в Африке и связанной с этим дестабилизации "хрупких" государств, нападениях на гражданское население и другие преступления, а также о связях с РФ.

  • Весной Конгресс США выделил Украине $40 млрд: их нужно потратить до конца фискального года, который наступит в конце сентября.
  • В начале июля Байден подписал выделение нового пакета военной помощи Украине на $400 млн.
  • 10 июля Пентагон опубликовал список оружия, которое получила Украина.
  • 14 июля у Байдена объяснили, почему пока не используют ленд-лиз.

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Евгений Пилипенко
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