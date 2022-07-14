Спартц хочет надзора за Украиной, "чтобы не пришлось искать наше оружие в Сирии и Мексике"
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая несколько дней назад призвала президента США Джо Байдена проследить среди прочего, куда идет американская военная помощь Украине, вновь заявила о необходимости, по ее мнению, "внедрить надлежащий надзор и создать совместную рабочую группу для Украины... чтобы нам не приходилось искать наше оружие в Сирии или Мексике".
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Сообщение на ее странице в Конгрессе США построено на нарративе "мы не знаем, куда тратят деньги американцев".
Она возмущена, что "некоторые теперь предполагают", что поддержка надзора над миллиардами помощи Европе является "чем-то прокремлевским".
"Любой, кто говорит, что подотчетность не нужна, является прокремлевским, потому что единственная сторона, которая выигрывает от того, что оружие не попадает в нужные руки, – это российская сторона. Дайте гарантии американским налогоплательщикам, чтобы наш электорат продолжал поддерживать помощь Украине", – заявила Спартц.
Она не привела примеров, чтобы оружие, которое передают Украине, "не попало в нужные руки".
По ее мнению, проверки "повысят эффективность и скорость доставки помощи на передовую", а также "снизят риски саботажа со стороны таких стран, как Россия, Китай, Иран и других".
"Я не знаю, почему кто-либо из моих коллег может подумать, что проактивность Конгресса – чтобы нам не пришлось искать наше оружие в Сирии или Мексике – как-то плохая идея, учитывая возросший уровень поставок передовых систем за границу", – заявила политик-республиканка.
В последние недели СМИ, политики и чиновники врага, страны-оккупанта РФ, педалируют пропаганду о том, что Украина якобы продает образцы западного оружия "на сторону", в том числе самой России. Делается это в попытках повлиять на электорат западных лидеров и самих политиков с целью ослабления или прекращения поставок военной помощи силам обороны Украины.
Скандал из-за заявлений Спартц разделил украинцев на тех, кто поддерживает ее призывы, особенно в части проверки возможного саботажа работы САП/НАБУ, и кто говорит, что сейчас идет война на сохранение Украины вообще и подобные инциденты играют на руку врагу, стремящемуся дестабилизировать монолитное сопротивление народа.
- 13 июля секретарь СНБО Данилов заявил, что ему непонятны сообщения о якобы попадании оружие на "черный рынок": "Все под контролем до последней пули. Пригласим и покажем".
- 14 июля главнокомандующий ВСУ Залужный заверил Пентагон, что "никакое американское оружие не попадет в руки террористов".
- Также сегодня ЕС отверг обвинения против Украины: в Брюсселе заявили, что "вбросы о контрабанде оружия – пропаганда России".
- Ермак, главная "мишень" обвинений Спартц, заявил, что Украина больше всех в мире заинтересована в прозрачности получения военной помощи.
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