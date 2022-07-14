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Спартц хочет надзора за Украиной, "чтобы не пришлось искать наше оружие в Сирии и Мексике"

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 18:15
Спартц хочет надзора за Украиной,
Виктория Спартц (фото - ее Facebook-страница)

Конгрессвумен Виктория Спартц, которая несколько дней назад призвала президента США Джо Байдена проследить среди прочего, куда идет американская военная помощь Украине, вновь заявила о необходимости, по ее мнению, "внедрить надлежащий надзор и создать совместную рабочую группу для Украины... чтобы нам не приходилось искать наше оружие в Сирии или Мексике".

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Сообщение на ее странице в Конгрессе США построено на нарративе "мы не знаем, куда тратят деньги американцев".

Она возмущена, что "некоторые теперь предполагают", что поддержка надзора над миллиардами помощи Европе является "чем-то прокремлевским".

"Любой, кто говорит, что подотчетность не нужна, является прокремлевским, потому что единственная сторона, которая выигрывает от того, что оружие не попадает в нужные руки, – это российская сторона. Дайте гарантии американским налогоплательщикам, чтобы наш электорат продолжал поддерживать помощь Украине", – заявила Спартц.

Она не привела примеров, чтобы оружие, которое передают Украине, "не попало в нужные руки".

СПРАВКА. 9 июля уроженка Украины конгрессвумен США Спартц публично запросила у президента США Байдена брифинг о якобы связях главы ОП Ермака с Россией. Позже она связала обвинения в его адрес с контролем за использованием Украиной помощи США, далее намекнула в твите на аналогию "Украина/Афганистан" и допустила в интервью ЕП, что оружие якобы может попасть "в Россию или Сирию". Украинский МИД назвал ее заявления "циничными" и "нарративами российской пропаганды". Лидер украинского кокуса конгрессвумен Каптур заявила, что Спартц "опрометчиво помогает" российскому диктатору Путину. Спартц позже прямо начала призывать к отставке Ермака. В Белом доме заявили, что после "пересечения границы оружие – собственность Украины".

По ее мнению, проверки "повысят эффективность и скорость доставки помощи на передовую", а также "снизят риски саботажа со стороны таких стран, как Россия, Китай, Иран и других".

"Я не знаю, почему кто-либо из моих коллег может подумать, что проактивность Конгресса – чтобы нам не пришлось искать наше оружие в Сирии или Мексике – как-то плохая идея, учитывая возросший уровень поставок передовых систем за границу", – заявила политик-республиканка.

Виктория Спартц (фото – ее Facebook-страница)

В последние недели СМИ, политики и чиновники врага, страны-оккупанта РФ, педалируют пропаганду о том, что Украина якобы продает образцы западного оружия "на сторону", в том числе самой России. Делается это в попытках повлиять на электорат западных лидеров и самих политиков с целью ослабления или прекращения поставок военной помощи силам обороны Украины.

Скандал из-за заявлений Спартц разделил украинцев на тех, кто поддерживает ее призывы, особенно в части проверки возможного саботажа работы САП/НАБУ, и кто говорит, что сейчас идет война на сохранение Украины вообще и подобные инциденты играют на руку врагу, стремящемуся дестабилизировать монолитное сопротивление народа.

Читайте также: Белый дом об обращении Спартц: После пересечения границы оружие – собственность Украины

Евгений Пилипенко
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