Данилов о публикации FT: Все под контролем до последней пули. Пригласим и покажем

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью НВ прокомментировал публикацию Financial Times о том, что страны НАТО и Евросоюза настаивают на улучшении системы отслеживания оружия, которое они поставили Украине, из-за опасений, что его якобы могут вывозить на "черный рынок" Европы.

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"Нам не очень понятны эти намеки. Непонятные лица… Нужно в данном случае называть тогда фамилию, имя отчество – будет намного проще выяснять все эти вещи. Такие намеки в очень уважаемом издании, – они создают для нашей страны очень опасную ситуацию, когда без доказательств начинается раздувание ситуации", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что руководство Украины делает все, чтобы все процедуры получения, хранения и использования оружия были максимально прозрачны для партнеров, и у Украины нет никаких тайн от союзников.

"Мы в ближайшее время пригласим (журналистов, – ред.) и покажем ту систему контроля, которая существует в нашей стране. Поверьте, до последней пули все находится под контролем. Если кто-то считает, что где-то происходят какие-то вещи, мы бы хотели, чтобы это были факты, а не эмоции", – сказал Данилов.

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Он также подчеркнул, что у Украины очень коварный враг, который работает в том числе на информационном фронте, и в итоге появляются подобные публикации. По словам Данилова, контроль за хранением и использованием западного оружия осуществляет не только Украина, но и Европа – и тогда, если верить публикации FT, в Европе тоже нет контроля и существует "черный рынок оружия", во что секретарь СНБО не верит.

Комментируя схожее с публикацией FT заявление американской конгрессвумен-республиканки Виктории Спартц, Данилов сказал, что украинское руководство пока что не считает, что эти вещи связаны между собой, и еще раз подчеркнул, что Украина готова встречаться с журналистами и сотрудничать с институциями, которые поставляют ВСУ оружие: "Мы должны быть абсолютно прозрачными и открытыми, у нас здесь никаких тайн нет".

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Оксана Житнюк

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