UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов о публикации FT: Все под контролем до последней пули. Пригласим и покажем

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 18:54
Данилов о публикации FT: Все под контролем до последней пули. Пригласим и покажем - Фото
Алексей Данилов (фото - СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью НВ прокомментировал публикацию  Financial Times о том, что страны НАТО и Евросоюза настаивают на улучшении системы отслеживания оружия, которое они поставили Украине, из-за опасений, что его якобы могут вывозить на "черный рынок" Европы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Нам не очень понятны эти намеки. Непонятные лица… Нужно в данном случае называть тогда фамилию, имя отчество – будет намного проще выяснять все эти вещи. Такие намеки в очень уважаемом издании, – они создают для нашей страны очень опасную ситуацию, когда без доказательств начинается раздувание ситуации", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что руководство Украины делает все, чтобы все процедуры получения, хранения и использования оружия были максимально прозрачны для партнеров, и у Украины нет никаких тайн от союзников.

"Мы в ближайшее время пригласим (журналистов, – ред.) и покажем ту систему контроля, которая существует в нашей стране. Поверьте, до последней пули все находится под контролем. Если кто-то считает, что где-то происходят какие-то вещи, мы бы хотели, чтобы это были факты, а не эмоции", – сказал Данилов.

Читайте также: Подоляк: Контроль над оружием – приоритет для Украины. Слухи об "ином" – роспропаганда

Он также подчеркнул, что у Украины очень коварный враг, который работает в том числе на информационном фронте, и в итоге появляются подобные публикации. По словам Данилова, контроль за хранением и использованием западного оружия осуществляет не только Украина, но и Европа – и тогда, если верить публикации FT, в Европе тоже нет контроля и существует "черный рынок оружия", во что секретарь СНБО не верит.

Комментируя схожее с публикацией FT заявление американской конгрессвумен-республиканки Виктории Спартц, Данилов сказал, что украинское руководство пока что не считает, что эти вещи связаны между собой, и еще раз подчеркнул, что Украина готова встречаться с журналистами и сотрудничать с институциями, которые поставляют ВСУ оружие: "Мы должны быть абсолютно прозрачными и открытыми, у нас здесь никаких тайн нет".

Читайте также статью: "Выигрывает только Путин". Спартц обвинила Ермака в связях с РФ: что делать Зеленскому

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оружие снбо Алексей Данилов виктория спартц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 