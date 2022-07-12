Испания согласовала передачу Украине 10 танков Leopard и 20 БТР M113 — Infodefensa

Министерство обороны Испании согласовало передачу Украине 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров M113. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Infodefensa со ссылкой на собственные источники, передает портал Милитарный.

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Источники издания сообщили, что в Испании дали "зеленый свет" на передачу бронетехники Украине для противостояния полномасштабному российскому вторжению.

Минобороны Испании изучает возможности бронетехники из резерва, которая не используется армией страны. До этого Испания поставляла Украине только боеприпасы, легкое вооружение и средства индивидуальной защиты.

СПРАВКА. Танк Leopard 2A4 имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь, в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место. Машина относится к дорогостоящим. Вооружение, в частности боеприпасы, от модификации к модификации стабильно находятся на высоком мировом уровне. В 2015 году The National Interest заявил что Leopard 2А7 можно считать лучшим танком в мире из всех находящихся на боевом посту, отмечая что Леопард 2 очень сбалансированный, прекрасно продуманный и сконструированный танк.

М113 — американский БТР, который производился до 2007 года и длительное время оставался основным бронетранспортёром США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооружённых конфликтов. Общий выпуск M113, включая машины на его базе, составил более 88 000 единиц. По состоянию на 2022 год, используются более чем в 44 странах мира, включая США, хотя и постепенно вытесняется более современными машинами.

12 июня немецкое издание Spiegel сообщило со ссылкой на берлинские правительственные круги, что власти Германии якобы заблокировали возможные планы Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации.

Правительство Испании было готово провести обучение украинских танкистов, а также передать зенитно-ракетные комплексы.

22 июня в Украине сообщили, что ВСУ получили первые PzH 2000 от Германии.

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Дмитрий Гриниченко

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