Испания согласовала передачу Украине 10 танков Leopard и 20 БТР M113 — Infodefensa
Министерство обороны Испании согласовало передачу Украине 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров M113. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Infodefensa со ссылкой на собственные источники, передает портал Милитарный.
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Источники издания сообщили, что в Испании дали "зеленый свет" на передачу бронетехники Украине для противостояния полномасштабному российскому вторжению.
Минобороны Испании изучает возможности бронетехники из резерва, которая не используется армией страны. До этого Испания поставляла Украине только боеприпасы, легкое вооружение и средства индивидуальной защиты.
- 12 июня немецкое издание Spiegel сообщило со ссылкой на берлинские правительственные круги, что власти Германии якобы заблокировали возможные планы Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации.
- Правительство Испании было готово провести обучение украинских танкистов, а также передать зенитно-ракетные комплексы.
- 22 июня в Украине сообщили, что ВСУ получили первые PzH 2000 от Германии.
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