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Шестой вид артиллерии НАТО. Украина получила первые САУ PzH 2000 от Германии — Резников

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 16:05
Шестой вид артиллерии НАТО. Украина получила первые САУ PzH 2000 от Германии — Резников - Фото
САУ PzH 2000 (Фото: пресс-служба Бундесвера)

Украина получила первые гаубицы PzH 2000 от Германии с подготовленными украинскими экипажами. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, это уже шестой вид артиллерии калибра 155 мм, которые усилят оборону Украины наряду с западными гаубицами M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar, которые уже используются на поле боя. 

Министр отметил, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный "на 100% эффективно" использует новую артиллерию на фронте. 

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.

Читайте также: Военная помощь Германии: полный список переданного и того, что передадут Украине 

Дмитрий Гриниченко
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Алексей Резников артиллерия военная помощь война Германия сау PzH 2000
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