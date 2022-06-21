Шестой вид артиллерии НАТО. Украина получила первые САУ PzH 2000 от Германии — Резников

Украина получила первые гаубицы PzH 2000 от Германии с подготовленными украинскими экипажами. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, это уже шестой вид артиллерии калибра 155 мм, которые усилят оборону Украины наряду с западными гаубицами M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar, которые уже используются на поле боя.

Министр отметил, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный "на 100% эффективно" использует новую артиллерию на фронте.

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.

Немецкий генерал: Для ядерного сдерживания, помимо средств, нужна политическая воля.

21 июня, в немецкой оппозиции призвали Шольца прекратить попытки поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также: Военная помощь Германии: полный список переданного и того, что передадут Украине

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.