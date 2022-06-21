Военная помощь Германии: полный список переданного и того, что передадут Украине

Правительство Германии опубликовало полный список военной помощи Украине, куда входят поставки со складов бундесвера, а также финансируемые Берлином заказы у немецкой промышленности.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По соображениям безопасности правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности, о способах и сроках поставок, до тех пор, пока передача не состоится", – уточнили там.

Словно объясняя задержки с помощью, в Берлине написали, что часть поставок связана с ремонтными работами или производство еще не завершено; кроме того, еще идет обучение персонала.

Смотрите инфографику: Какие страны много обещали, но пока "мало" помогли Украине оружием и деньгами

Германия передала и передает Украине:

→ 7 САУ Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) и запчасти к ним;

→ 10 000 артиллерийских снарядов;

→ 3 РСЗО MARS с боезапасом;

→ запчасти к МиГ-29;

→ систему ПВО IRIS-T SLM;

→ 13 БТР М113 (поставки из Дании);

→ 30 зенитных самоходных установок Gepard, в том числе с 6000 зенитными снарядами;

→ РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

→ 40 разведдронов;

→ 500 ракет Stinger;

→ 2700 ПЗРК "Стрела";

→ 53 000 зенитных снарядов;

→ 30 бронемашин;

→ 80 пикапов Toyota;

→ 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;

→ 353 ПНВ;

→ 5000 касок;

→ 3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием.



Кроме того, передано тысячи ПТРК Panzerfaust 3, 100 000 ручных гранат, 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами, 5300 зарядов взрывчатого вещества, почти 15 000 противотанковых мин, десятки миллионов патронов, 178 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники), полевой госпиталь, десятки километров детонирующего шнура, детонаторы, экипировка, палатки, электрогенераторы, материалы для разминирования, бинокли, больничные койки, медикаменты, спальники, стрелковые очки, дизтопливо и бензин, перевязочные материалы, пайки, еда, холодильники для медикаментов, пункт дезактивации транспортных средств, лазерные дальномеры, датчики и "глушилки" дронов и прочее.

Немецкий генерал: Для ядерного сдерживания, помимо средств, нужна политическая воля.

Читайте также: Немецкая оппозиция призвала Шольца прекратить попытки поговорить с Путиным: Нужно давить

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.