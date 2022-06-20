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"Мы будем воевать лопатками, но все равно будем". Кулеба – о задержках с военной помощью

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 06:51
Дмитро Кулеба (фото - ЕРА)

У российской армии на самых "горячих" направлениях фронта превосходство в артиллерии – до 15 раз, и такую диспропорцию нужно срочно исправлять. Об этом в эфире немецкого канала ARD говорил вчера вечером министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Тagesschau.

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"Мы не сможем выиграть войну с таким дисбалансом", – объяснил он.

Кулеба также предостерег, чтобы никто на Западе не думал, что Украина будет "сговорчивее" без поставок оружия. Как выразился глава МИД, если Запад не передаст силам обороны соответствующее вооружение для исправления ситуации на фронте, – "хорошо, тогда мы будем воевать [саперными] лопатками, так как эта война – война за наше существование".

Министр призвал союзников ускорить поставку вооружений. По словам Кулебы, если оно будет отправлено с задержками, "мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет впустую, больше людей станут жертвами российских зверств и россияне захватят больше украинской земли".

Он надеется, что официальный Берлин "может и будет делать больше" в части поставок оружия, а именно с артиллерией, зенитным вооружением и ракетными системами.

Читайте также: Шольца призвали дать оружие Украине: Рискуем нанести репутации Германии непоправимый ущерб

Евгений Пилипенко
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Германия война артиллерия военная помощь дмитрий кулеба
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