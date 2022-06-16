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Шольц: Нападение РФ на Украину означает смену эпох. Германия продолжит давать оружие

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 17:55
Шольц: Нападение РФ на Украину означает смену эпох. Германия продолжит давать оружие - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия "массивно" поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии, и пообещал, что Берлин продолжит поставлять оружие Украине. Об этом он сказал, выступая в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также лидерами Франции, Италии и Румынии.

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"Нападение на Украину означает смену эпох. Потому что Россия пытается силой передвинуть границы в центре Европы, и это недопустимо. Поэтому Германия вместе с другими странами мира с первого дня стала на сторону Украины", – заявил Шольц.

Канцлер сказал, что Германия поддерживает Украину финансово, "большими суммами", а также в гуманитарном плане, приняв 800 000 беженцев. По его словам, уже 135 000 украинских детей ходят в немецкие школы.

"Германия уже давно сломала свою государственную традицию – мы стали поставлять Украине оружие. И мы будем это делать дальше – сколько Украине потребуется", – заявил Шольц.

Он отметил, что немецкие инструкторы обучают украинских военнослужащих работать с самоходными гаубицами и зенитными установками. Канцлер напомнил об обещании Германии о поставках систем ПВО IRIS-T (по словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, ВСУ смогут использовать их на поле боя только в октябре. – ред.). Также Шольц сообщил, что Германия договорилась с США и Великобританией о поставках ракетных установок систем залпового огня (Германия передаст три единицы. – ред.).

"Вы видите, что Германия поддерживает Украину массивно. Мои коллеги и я сегодня приехали в Киев с четким месседжем: Украина принадлежит к европейской семье", – заявил Шольц, добавив, что Германия однозначно выступит за статус кандидата в члены ЕС для Украины.

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Оксана Житнюк
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