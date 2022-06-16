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Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис в Ирпене. Квартету евролидеров показали разрушения: видео

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 12:09
Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис в Ирпене. Квартету евролидеров показали разрушения: видео - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Германский канцлер Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис около 11:45 утра посетили город Ирпень Киевской области. Трансляцию визита показал французский канал BFM TV.

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Как и всем остальным мировым лидерам и различным делегациям, квартету показали сильно разрушенный боевыми действиями район "СМУ" в киевском пригороде.

Как пишет BFM TV, Макрон приветствовал "героизм украинцев перед лицом варварства", и сказал, что в Ирпень они приехали, "чтобы выразить уважение".

Посол Франции в Украине там, в Ирпене, сказал о евролидерах: "Очень важно, чтобы они осознали этот  [причиненный украинцам]" ущерб.

Президента Владимира Зеленского с ними не было: он встретит их в другом месте немного позже, в частности, все они выйдут на пресс-конференцию, которая должна состояться в 14:00.

Читайте также: Первые заявления в Киеве. Макрон прогнозирует тяжелые недели, Шольц обещает оружие

Евгений Пилипенко
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