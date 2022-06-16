Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис в Ирпене. Квартету евролидеров показали разрушения: видео
Германский канцлер Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис около 11:45 утра посетили город Ирпень Киевской области. Трансляцию визита показал французский канал BFM TV.
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Как и всем остальным мировым лидерам и различным делегациям, квартету показали сильно разрушенный боевыми действиями район "СМУ" в киевском пригороде.
Ukraine: des images des destructions d'Irpin presentees aux dirigeants europeens en visite dans la ville pic.twitter.com/aRXU4xYH80— BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022
Как пишет BFM TV, Макрон приветствовал "героизм украинцев перед лицом варварства", и сказал, что в Ирпень они приехали, "чтобы выразить уважение".
Посол Франции в Украине там, в Ирпене, сказал о евролидерах: "Очень важно, чтобы они осознали этот [причиненный украинцам]" ущерб.
"C'est tres important qu'ils se rendent compte des degats"— BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022
L'ambassadeur de France en Ukraine temoigne de la visite des dirigeants europeens a Irpin pic.twitter.com/wlpVflV2gJ
Президента Владимира Зеленского с ними не было: он встретит их в другом месте немного позже, в частности, все они выйдут на пресс-конференцию, которая должна состояться в 14:00.
- Шольц и Макрон несколько раз говорили с российским диктатором Владимиром Путиным, за что подвергались критике. Драги ранее предлагал мирный план, который не предусматривает вступление Украины в НАТО.
- Накануне в МИД Польши приветствовали идею с визитом лидеров в Киев, но подчеркнули: главное – чтобы они не давили на Украину по поводу любых уступок России.
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