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МИД Польши: Макрону и Шольцу полезно поехать в Киев. Главное, чтоб не давили на Зеленского

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13.06.2022, 12:29
МИД Польши: Макрону и Шольцу полезно поехать в Киев. Главное, чтоб не давили на Зеленского - Фото
Фото: EPA

Визит Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца в Украину пойдет им на пользу. Они смогут лично увидеть Бучу и Ирпень, и, возможно, это изменит их отношение к войне, сказал в понедельник в интервью Польскому радио заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

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Он сказал, что президент Польши Анджей Дуда неоднократно рекомендовал Шольцу и Макрону съездить в Киев. "Увидим, какой эффект будет иметь эта поездка, когда она действительно произойдет", – сказал Пшидач.

По его словам, на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля визит в Украину произвел большое впечатление. В начале российского вторжения их позиция была неоднозначной, но "после посещения Украины они поняли, что такое война".

"Здесь я не обманываю себя: эти трое европейских лидеров (Макрона и Шольца будет сопровождать премьер Италии Марио Драги. — Ред.) однозначно изменят свое отношение. Их отношение сегодня, безусловно, другое. Надо работать, чтобы они не давили на Владимира Зеленского по поводу любых уступок; я не понимаю, почему Украина должна что-то прощать России. Может, какая-то из западных стран захочет позволить Путину сохранить лицо за свой счет?" – сказал Пшидач.

  • В понедельник итальянская газета La Stampa сообщила, что Макрон, Драги и Шольц приедут в Киев 16 июня, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран.
  • Визит состоится накануне заседания Евросовета 23-24 июня, где пройдет дискуссия о предоставлении Украине статуса государства-кандидата в ЕС, а также саммита НАТО в Мадриде, который запланирован на 28-30 июня.
Андрей Водяный
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