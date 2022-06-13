Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев 16 июня — La Stampa

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц приедут в Киев 16 июня. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание пишет, что лидеры Германии, Франции и Италии посетят Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и "обозначить всю поддержку трех крупнейших европейских стран".

Визит состоится накануне заседания Евросовета 23-24 июня, где пройдет дискуссия о предоставлении Украине статуса государства-кандидата в ЕС, а также саммита НАТО в Мадриде, который запланирован на 28-30 июня.

Ранее сообщалось, что основные вопросы, которые Шольц, Макрон и Драги будут обсуждать в Киеве, – европейские перспективы Украины и поставки оружия.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил надежду, что во время своего визита Шольц "наконец-то сдержит обещания Германии по поставкам оружия и вступлению Украины в ЕС".

Читайте также: Украина получит гаубицы от Германии в конце июня – Мельник

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.