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Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев 16 июня — La Stampa

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 10:05
Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев 16 июня — La Stampa - Фото
Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц приедут в Киев 16 июня. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

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Издание пишет, что лидеры Германии, Франции и Италии посетят Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и "обозначить всю поддержку трех крупнейших европейских стран". 

Визит состоится накануне заседания Евросовета 23-24 июня, где пройдет дискуссия о предоставлении Украине статуса государства-кандидата в ЕС, а также саммита НАТО в Мадриде, который запланирован на 28-30 июня. 

Читайте также: Украина получит гаубицы от Германии в конце июня – Мельник

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский эмманюэль макрон Марио Драги олаф шольц
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