Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев 16 июня — La Stampa
13.06.2022, 10:05
Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц приедут в Киев 16 июня. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.
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Издание пишет, что лидеры Германии, Франции и Италии посетят Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и "обозначить всю поддержку трех крупнейших европейских стран".
Визит состоится накануне заседания Евросовета 23-24 июня, где пройдет дискуссия о предоставлении Украине статуса государства-кандидата в ЕС, а также саммита НАТО в Мадриде, который запланирован на 28-30 июня.
- Ранее сообщалось, что основные вопросы, которые Шольц, Макрон и Драги будут обсуждать в Киеве, – европейские перспективы Украины и поставки оружия.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил надежду, что во время своего визита Шольц "наконец-то сдержит обещания Германии по поставкам оружия и вступлению Украины в ЕС".
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