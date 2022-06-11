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Шольц, Макрон и Драги приедут в Украину в конце июня – Bild

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 23:46
Шольц, Макрон и Драги приедут в Украину в конце июня – Bild - Фото
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Bundesregierung/Denzel)

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эманнюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, накануне саммита G7, запланированного на 26-28 июня. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах. 

По словам источников, руководство Германии и Франции уже обсуждало планы совместной поездки в Киев. Окончательная дата визита может быть утверждена после 12 июня, когда пройдут парламентские выборы во Франции. 

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Идея пригласить в поездку итальянского премьера Драги принадлежит Франции, уточняет издание. 

Основные вопросы, которые Шольц, Макрон и Драги будут обсуждать в Киеве – европейские перспективы Украины и поставки оружия. 

Ранее Шольц заявлял, что приедет в Киев только в том случае, если будет повод: "Я не приеду для фотосессией. Только если речь пойдет о вполне конкретных вещах", – цитирует Bild канцлера Германии. 

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Роман Брыль
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