Шольц, Макрон и Драги приедут в Украину в конце июня – Bild

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эманнюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, накануне саммита G7, запланированного на 26-28 июня. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По словам источников, руководство Германии и Франции уже обсуждало планы совместной поездки в Киев. Окончательная дата визита может быть утверждена после 12 июня, когда пройдут парламентские выборы во Франции.

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Идея пригласить в поездку итальянского премьера Драги принадлежит Франции, уточняет издание.

Основные вопросы, которые Шольц, Макрон и Драги будут обсуждать в Киеве – европейские перспективы Украины и поставки оружия.

Ранее Шольц заявлял, что приедет в Киев только в том случае, если будет повод: "Я не приеду для фотосессией. Только если речь пойдет о вполне конкретных вещах", – цитирует Bild канцлера Германии.

10 июня Шольц потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям.

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Роман Брыль

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