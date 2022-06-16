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Зеленский ведет переговоры с квартетом европейских лидеров в Мариинском дворце: фото

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 14:30
Зеленский ведет переговоры с квартетом европейских лидеров в Мариинском дворце: фото - Фото
Фото: ЕРА

Президент Владимир Зеленский принял cегодня, 16 июня, прибывших с визитом солидарности в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса.

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Переговоры лидеров проходят за круглым столом в Мариинском дворце – без прессы.

Присутствуют также глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Зеленский ведет переговоры с квартетом европейских лидеров в Мариинском дворце: фото

Зеленский ведет переговоры с квартетом европейских лидеров в Мариинском дворце: фото

Зеленский ведет переговоры с квартетом европейских лидеров в Мариинском дворце: фото

Зеленский ведет переговоры с квартетом европейских лидеров в Мариинском дворце: фото

Зеленский ведет переговоры с квартетом европейских лидеров в Мариинском дворце: фото

После их завершения они выйдут на пресс-конференцию.

Сегодня, 16 июня, все четверо гостей побывали в Ирпене, пригороде Киева. После того, как Макрон увидел разрушенияон заверил, что "мы на стороне украинцев – без какой-либо двусмысленности", а Йоханнис сказал, что у него "нет слов; нужно привлечь к ответственности российских преступников.

Фото: ЕРА

Евгений Пилипенко
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Клаус Йоханнис Владимир Зеленский война переговоры эмманюэль макрон Марио Драги олаф шольц
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