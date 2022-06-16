Зеленский ведет переговоры с квартетом европейских лидеров в Мариинском дворце: фото

Президент Владимир Зеленский принял cегодня, 16 июня, прибывших с визитом солидарности в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса.

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Переговоры лидеров проходят за круглым столом в Мариинском дворце – без прессы.

Присутствуют также глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

После их завершения они выйдут на пресс-конференцию.

Сегодня, 16 июня, все четверо гостей побывали в Ирпене, пригороде Киева. После того, как Макрон увидел разрушения, он заверил, что "мы на стороне украинцев – без какой-либо двусмысленности", а Йоханнис сказал, что у него "нет слов; нужно привлечь к ответственности российских преступников.

Глава Офиса президента Андрей Ермак утром перечислил темы, которые будут подняты сегодня на переговорах.

Фото: ЕРА

Евгений Пилипенко

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