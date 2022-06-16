Ермак назвал темы переговоров Зеленского с Макроном, Шольцом, Драги и Йоханнисом
Президент Владимир Зеленский обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом поставки оружия, продовольственную безопасность и кандидатство Украины в ЕС. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
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По его словам, европейские лидеры встретятся с Зеленским после прибытия в Киев и обсудят продовольственную безопасность, поддержку Украины и поставки оружия.
Также Ермак заявил, что Украина ожидает от гостей поддержки заявки на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Перед встречей с Зеленским лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии посетят Ирпень, чтобы увидеть последствия российских военных преступлений.
- По данным агентства Reuters, Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев, чтобы "выразить солидарность" Украине, а также нивелировать критику, которую они получают от украинцев за свою позицию относительно войны России против Украины.
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