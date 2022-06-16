Ермак назвал темы переговоров Зеленского с Макроном, Шольцом, Драги и Йоханнисом

Президент Владимир Зеленский обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом поставки оружия, продовольственную безопасность и кандидатство Украины в ЕС. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, европейские лидеры встретятся с Зеленским после прибытия в Киев и обсудят продовольственную безопасность, поддержку Украины и поставки оружия.

Также Ермак заявил, что Украина ожидает от гостей поддержки заявки на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Перед встречей с Зеленским лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии посетят Ирпень, чтобы увидеть последствия российских военных преступлений.

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Дмитрий Гриниченко

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