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Макрон, Шольц и Драги "хотят" нивелировать критику в свой адрес визитом в Киев — Reuters

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 11:24
Макрон, Шольц и Драги
Драги, Макрон и Шольц (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев, чтобы "выразить солидарность" Украине, а также нивелировать критику, которую они получают от украинцев за свою позицию насчет войны России против Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство пишет, что три европейских лидера прибыли в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине, и отмечает, что Макрон, Шольц и Драги хотят нивелировать критику со стороны Украины за их реакцию на полномасштабное вторжение России. 

Журналисты сообщают, что на организацию визита ушло несколько недель. 

"Хорошим временем для этого визита стало преддверие заседания Европейского совета 23-24 июня, где украинцы ожидают сильного символического жеста. Необходимо найти баланс между стремлением Украины вступить в ЕС в особенное время и вниманием ко всем странам, которые уже имеют статус кандидата и застряли в переговорах, и тем, что мы не должны дестабилизировать ситуацию в ЕС или сломать его", — заявил Макрон по прибытии в Киев. 

Ожидается, что президент Владимир Зеленский подтолкнет своих посетителей к отправке большего количества оружия, чтобы помочь ВСУ в противостоянии оккупантам. 

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Дмитрий Гриниченко
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