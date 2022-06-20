Впервые после Второй мировой. У войны в Украине глобальные последствия – глава МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что последствия войны в Украине влияют на весь мир. Об этом он заявил на заседании Евросовета по международным отношениям, передает австрийское издание ORF.

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По словам Шалленберга, хотя агрессивная война России против Украины происходит на территории Европы, это не европейская война, ее "ударные волны" ощущаются повсюду.

"Это первая война после Второй мировой войны, последствия которой ощущаются во всем мире", – сказал Шалленберг.

Он отметил, что в тоже время эта война привела к ощущению единства внутри Евросоюза и сделала ЕС более гибким, устойчивым, сильным.

24 апреля Шалленберг выступил против полноправного членства Украины в Европейском Союзе, но высказался за углубление связей Киева и Брюсселя.

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Наталия Медведева

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