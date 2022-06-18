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Немецкий генерал: Для ядерного сдерживания, помимо средств, нужна политическая воля

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 09:39
Немецкий генерал: Для ядерного сдерживания, помимо средств, нужна политическая воля - Фото
Инго Герхарц (фото - ЕРА)

Генеральный инспектор ВВС Германии считает, что военно-политическому руководству стран-членов НАТО нужно быть готовым применить ядерное оружие в случае чрезвычайной угрозы безопасности. Такое мнение генерал-лейтенант Инго Герхарц выразил на Международном симпозиуме морской мощи в Киле (KISS), пишет Нandelsblatt со ссылкой на Bild Samstag.

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"Для надежного сдерживания нужны как средства, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости", – цитируют топ-военного.

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Вчера, 17 июня, он дал интервью пресс-службе бундесвера. Обсуждая войну России против Украины, Герхарц заявил, что "восхищен мужеством и отвагой украинцев", и тем, как действует авиация сил обороны. При этом он добавил, что "нужно быть реалистами: их возможности, по сравнению с Россией, крайне ограничены".

Немецкий генерал сказал, что "трудно сказать, какое точно соотношение сил" в воздухе, и предположил, что "1 к 10" не в пользу Украины.

"Это бой Давида против Голиафа. Тем поразительнее, насколько смелые Воздушные силы Украины", – подчеркнул Герхарц.

Генинспектор ВВС ФРГ поддержал решение руководства страны не устраивать бесполетную зону над Украиной: это, считает он, позволило избежать прямой военной конфронтации НАТО с Россией.

Евгений Пилипенко
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