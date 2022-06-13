2000 ядерных боеголовок находятся в состоянии повышенной боеготовности: карта – SIPRI

Примерно 2000 ядерных боеголовок в мире находились в состоянии повышенной боевой готовности в прошлом году, причем почти все они принадлежали России или США. Об этом пишет в ежегодной "оружейной" сводке Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

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Аналитики института полагают, что из общего боезапаса мира примерно в 12 705 боеголовок на начало 2022 года около 9440 находились на военных складах для потенциального использования.

Из них примерно 3732 боеголовки были развернуты в состоянии шахтно-ракетного и воздушного базирования, а около 2000 были в состоянии повышенной боеготовности.

Девять ядерных государств – США, РФ, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – продолжают модернизировать свои арсеналы, и хотя общее количество ядерного оружия немного сократилось с января 2021 г. по январь 2022-го, это число в ближайшее десятилетие, "вероятно, увеличится".

Суммарные запасы боеголовок в РФ и США продолжали сокращаться в 2021-но, но это произошло из-за демонтажа боеголовок, снятых с вооружения несколько лет назад. Количество боезарядов в пригодных для использования военных арсеналах двух стран оставалось относительно стабильным.

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"Все государства, обладающие ядерным оружием, увеличивают или модернизируют свои арсеналы, и большинство из них обостряет ядерную риторику и роль, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях. Это очень тревожная тенденция", – сказал Уилфред Ван, директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения.

В институте резюмировали, что Россия и США вместе обладают более чем 90% всего ядерного оружия. Китай находится в процессе существенного расширения своего арсенала ядерного оружия, включая строительство более 300 новых ракетных шахт.

12 июня 2022 года CNN сообщил, что Иран "как никогда близок" к созданию ядерного оружия.

В тот же день экс-глава МИД Польши Сикорский заявил, что Запад имеет право "подарить Украине ядерные боеголовки", так как российский диктатор Путин нарушил Будапештский меморандум.

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Евгений Пилипенко

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