Ждем отмашки Шольца на 100 САУ, 10 систем ПВО и "добро" на Leopard-2, БМП и БТР – Мельник

Украина ожидает "зеленого света" из Берлина на закупку в Германии 100 новых самоходных артиллерийских гаубиц Рanzerhaubitze 2000, 10 комплексов противовоздушной обороны IRIS-T, а также на поставки вооружений из резервов бундесвера. Об этом рассказал Укринформу украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он уточнил, что по части САУ "соответствующее предложение" от немецкой промышленности уже получено: дело за разрешением германского правительства.

"Я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T. <...> Кстати, даже у бундесвера нет пока такой ПВО", – уточнил дипломат.

Контракт на закупку первого комплекса ПВО был на сумму 178 млн евро (причем за счет немецкого правительства). "За это отдельная благодарность канцлеру Шольцу", – сказал Мельник.

Читайте также: Рамштайн 3.0. Больше оружия, чтобы "разрушить Карфаген"

Он сказал, что Украина понимает ограниченные возможности бундесвера после многих лет экономии, но убежден, что Берлин может продолжить поставлять вооружения со складов армии без снижения обороноспособности страны.

"Мы обладаем инсайдерской информацией. Ничто не мешает Берлину принять решение о направлении ВСУ хотя бы части из около 800 единиц БТР Fuchs, 325 танков Leopard-2 или 380 БМП Marder", – перечислил Мельник, добавив, что надеется, что Берлин "предоставит Украине максимально возможную военную помощь, в том числе из собственных резервов".

Читайте также: "Полная ерунда", что украинцам нужно долго учиться на Leopard – экс-генерал бундесвера

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.