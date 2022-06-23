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"Полная ерунда", что украинцам нужно долго учиться на Leopard – экс-генерал бундесвера

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 17:00
Клаус Виттман (скриншот)

Бригадный генерал бундесвера в отставке Клаус Виттман считает, что отсутствие поставок тяжелой бронетехники Германии Силам обороны Украины – вопрос политической решимости, а не дефицита времени на обучения украинских экипажей управлению незнакомой им боевой технике. Об этом он заявил в эфире канала Die Welt.

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Ведущий напомнил, что в споре о поставках вооружений для ВСУ критики "часто говорят о длительном периоде обучения", который якобы нужен, чтобы украинцы правильно использовали системы, в том числе танки. Он привел в пример высказывание некоего генерала бундесвера, что "обучение на Leopard занимает годы".

"Полная ерунда. Когда я в свое время принял танковую бригаду, будучи артиллеристом, то на неделю пошел в танковую учебку в Мюнстере и научился использованию "Леопарда": гонять на нем, стрелять и поражать цели", – отмахнулся Виттман, который часто комментирует боевые действия в Украине как приглашенный военный эксперт и историк.

Он добавил, что если бы решение о поставках Украине танков и БМП Marder было принято оперативно, "то все это сейчас уже бы использовалось" бойцами Сил обороны.

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Виттмана "не очень впечатляет" список военной помощи, которую оказала или обещала оказать Германия Украина, хотя он признал, что там полезные и эффективные позиции.

16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что среди стран НАТО есть "почти официальная" договоренность не поставлять Украине определенные виды наступательных вооружений, в том числе современные танки и боевые самолеты.

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Евгений Пилипенко
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Германия танк военная помощь обучение Клаус Виттман
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