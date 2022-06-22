Министр обороны Германии уверена: Украина не будет "нападать" на Россию западным оружием

Украина заверила, что намерена использовать западное оружие для обороны, а не нападения на территорию Россию. Об этом заявила в Бундестаге министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, передает Focus.

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Ее спросили, намерена ли Украина нападать на российскую территорию с помощью западного оружия.

"Нам не нужно было этого требовать от Украины, они прямо сами об этом заявили. У нас есть уверенность в том, что Украина будет использовать оружие только для обороны", – ответила Ламбрехт.

Она также напомнила, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил в готовности ФРГ поддерживать Украину даже в затяжной войне. По словам Ламбрехт, Украина должна сама решить, когда готова вступать в переговоры, а Берлин не будет давать Киеву указаний.

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Марк Сировой

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