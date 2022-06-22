Глава USAID: Военные расходы Украины – до $6 млрд ежемесячно, наших $7,5 млрд не хватит
Запланированной администрацией США помощи в $7,5 млрд Украине не хватит, чтобы эффективно покрыть вызванные полномасштабным российским вторжением расходы. Об этом предостерегла в ток-шоу The Way Forward глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.
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По подсчетам USAID, украинское правительство сейчас тратит "ошеломляющие" $5-6 млрд ежемесячно на то, чтобы удержать страну под ударом россиян.
Американская администрация готовится выделить в помощь Украине $7,5 млрд, и хотя "это много, мы знаем, что этого не хватит, что далее потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка".
Руководительница USAID добавила, что им придется "идти на Капитолийский холм и обращаться к американцам".
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По ее словам, российский диктатор Владимир Путин "превращает продовольствие, гуманитарную помощь и глобальный голод в оружие, использует это как инструмент войны в Украине", параллельно распространяя в затрагиваемых странах дезинформацию с обвинением Украины в их проблемах.
- В апреле в Кабмине говорили, что в долгосрочной перспективе восстановление Украины будет стоить не менее $600 млрд. 21 июня глава Европейского инвестбанка Хойер заявил, что на это уйдет не менее 1 трлн евро.
- В конце весны, невзирая на большую войну в Европе, Швейцария импортировала российское золото.
- 20 июня в Bloomberg написали, что "до конца недели" ЕС одобрит пакет финансовой помощи Украине на 9 млрд евро.
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