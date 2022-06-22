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Глава USAID: Военные расходы Украины – до $6 млрд ежемесячно, наших $7,5 млрд не хватит

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 07:48
Глава USAID: Военные расходы Украины – до $6 млрд ежемесячно, наших $7,5 млрд не хватит - Фото
Саманта Пауэр (фото - ЕРА)

Запланированной администрацией США помощи в $7,5 млрд Украине не хватит, чтобы эффективно покрыть вызванные полномасштабным российским вторжением расходы. Об этом предостерегла в ток-шоу The Way Forward глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

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По подсчетам USAID, украинское правительство сейчас тратит "ошеломляющие" $5-6 млрд ежемесячно на то, чтобы удержать страну под ударом россиян.

Американская администрация готовится выделить в помощь Украине $7,5 млрд, и хотя "это много, мы знаем, что этого не хватит, что далее потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка".

Руководительница USAID добавила, что им придется "идти на Капитолийский холм и обращаться к американцам".

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По ее словам, российский диктатор Владимир Путин "превращает продовольствие, гуманитарную помощь и глобальный голод в оружие, использует это как инструмент войны в Украине", параллельно распространяя в затрагиваемых странах дезинформацию с обвинением Украины в их проблемах.

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Евгений Пилипенко
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