До конца недели ЕС одобрит пакет финансовой помощи Украине в размере €9 млрд – Bloomberg

В ближайшие дни Европейский союз завершит работу над деталями финансового пакета для Украины в размере €9 млрд, чтобы поддержать страну в условиях войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех чиновников ЕС.

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Новая программа макрофинансовой помощи для Киева будет состоять из 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы, сообщили источники, добавив, что процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.

По словам официальных лиц, предложение, вероятно, будет готово позднее на этой неделе. Лидеры ЕС должны встретиться в четверг и пятницу в Брюсселе, чтобы обсудить план реконструкции Украины и ее заявку на членство в блоке. План помощи должен быть одобрен всеми 27 государствами-членами.

Государства-члены, по словам чиновников, предоставят около €8 млрд. Остальная часть поступит из бюджета ЕС.

Один из источников сообщил, что первая выплата состоится этим летом.

ЕС планирует передать еще три-четыре транша до конца года, хотя это будет зависеть от наличия гарантий и финансовых потребностей Украины, сообщили изданию люди, пожелавшие остаться неназванными.

Ожидается, что финансовый пакет предполагает определенные условия, которые будут учитывать текущие обстоятельства Украины и будут связаны с усилиями по восстановлению и недопущению нецелевого использования средств, заявили представители ЕС.

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Вадим Ребрина

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