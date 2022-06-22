Нарушила табу. Впервые после начала войны Швейцария импортировала российское золото

Швейцария импортировала золото из России впервые после полномасштабного вторжения в Украину, что свидетельствует о возможном смягчении позиции отрасли в отношении национальных драгоценных металлов. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в мае из России в Швейцарию было отправлено более 3 тонн золота. Это первая отгрузка между странами с февраля.

Как отмечается, это может означать изменение восприятия российского золото, покупка которого стала табу после вторжения РФ в Украину.

Большинство покупателей отказались принимать новое золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (одна из крупнейших в мире) фактически запретила у себя продажу российского золота.

В то же время отмечается, что правила не запрещают переработку российского металла на других предприятиях. В Швейцарии расположены четырех крупных предприятия, которые вместе перерабатывают две трети мирового золота.

21 июня сообщалось, что лидеры Евросоюза на саммите на этой неделе собираются заявить о намерении продлить санкционное давление против России. В следующий пакет санкций может войти золото.

Золото – важный актив российского центрального банка, которому ранее уже ограничили доступ к валютным активам на Западе.

На начало 2022 года стоимость монетарного золота в международных резервах РФ превышала $132 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.

Наталия Медведева

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