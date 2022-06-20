Виновата Россия. Зеленский объяснил лидерам Африканского Союза, как возник дефицит зерна
Глобальный дефицит продовольствия будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит войну против Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, выступая в понедельник на заседании бюро ассамблеи Африканского Союза.
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Во время своей речи Зеленский подчеркнул, что Африка оказалась в заложниках России.
"С чего и когда возникла эта проблема? Я подчеркиваю: еще 23 февраля этого года такой проблемы не существовало. Уже происходили необычные инфляционные процессы в разных частях света. Однако не было ничего даже похожего на дефицит продовольствия. Кризис начался именно 24 февраля, когда российский флот заблокировал украинские порты на Черном и Азовском морях", — сказал Зеленский.
Президент сообщил о том, что ведутся переговоры для разблокирования портов, но пока они не имеют успеха. "Ибо пока не найден реальный инструмент, чтобы гарантировать, что Россия не атакует их снова", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что от продуктов из Украины зависят 400 млн человек по всему миру.
Украина также была одним из основных европейских производителей удобрений, а сейчас часть предприятий уничтожена россиянами.
"Слышали ли вы об этом от своих российских партнеров, с которыми вы сохраняете коммуникацию? Говорили ли они вам именно об этом? Я уверен, они говорят вам совсем другие вещи. Но на самом деле им нужен этот кризис. Они сознательно его обостряют", — сказал он. Зеленский.
Он объяснил, что Россия пытается использовать Африку для давления на государства, введшие санкции.
"Я подчеркиваю: санкционная политика направлена только на то, чтобы Россия прекратила попытки превратить Украину в своего раба", — сказал он.
- 10 июня глава Африканского Союза призвал Украину разминировать одесские порты и возобновить морской экспорт зерна.
- 19 июня он попросил Евросоюз упразднить часть санкций против России, чтобы африканские страны без проблем могли закупать сельхозпродукцию у РФ.
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