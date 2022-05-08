Резников уже договаривается об обучении пилотов ВСУ на западных штурмовиках и истребителях

Министр обороны Алексей Резников ведет переговоры о начале обучения украинских военных пилотов летать на западных штурмовиках и истребителях. Об этом Резников сказал в интервью в эфире общенационального телемарафона.

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По словам министра обороны, украинские военные учатся применять новейшее западное вооружение и технику еще до того, как будет принято решение о поставках этого вооружения в Украину.

"Я начал вести эти разговоры и просить моих коллег, чтобы они уже открывали курсы для наших военных, не дожидаясь решения, что нам дают это вооружение", – сказал министр.

По словам Резникова, он говорил об этом с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

"И британцы уже взяли учить наши ССО оперировать Starstreak, в Польше сделали подготовку. Наших приняли, когда приняли решение, что будут бронированные машины у нас и на Spartan начали учить наших и технарей, и водителей, и Спартаны уже сегодня едут с подготовленными ребятами. Наши артиллеристы учатся в трех странах сегодня как раз использовать 155 калибры как американские, так и французские", – рассказал министр обороны.

Он добавил, что уже налажена система подготовки по другим видам вооружения – в частности, по танкам.

"Я уже веду переговоры, чтобы наши пилоты уезжали на учебу. Потому что придет время, когда мы начнем овладевать минимум А10, то, что называют Thunderbolt, или тот же F-15, F-16, или какие-то Gripen шведского производства или еще какие-то самолеты. Это точно придет это время", – сказал Резников.

СПРАВКА. A10 Thunderbolt II – американский бронированный одноместный штурмовик, предназначенный для уничтожения танков, бронемашин и других наземных целей.

F-15, F-16 – американские истребители.

Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель.

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Наталия Медведева

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