Украинские летчики "заочно" готовятся пересесть на западные самолеты

Украинские военные летчики начали "заочную" подготовку к управлению западными самолетами. Об этом сказал в интервью Донбасс Реалии один из военнослужащих Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины – летчик-истребитель с позывным Джус.

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По словам летчика, опытному пилоту несложно освоить пилотирование самолета.

"Есть определенные особенности аэродинамические, летно-технические – для того чтобы их освоить, опытному летчику потребуются считанные дни, максимум неделя", – сказал он.

Летчик подчеркнул, что боевое использование самолета сложнее, чем просто его пилотирование.

"Что касается его боевого использования, что касается работы со всеми системами, с вооружением, а также освоения новых тактик – поскольку в авиации тактика напрямую зависит от техники – конечно, это уже вопрос недель", – отметил Джус.

По его словам, в мирное время процесс переобучения обычно занимает несколько месяцев, но украинские летчики – действительно опытные и высоко мотивированные, поэтому они смогут освоить новые самолеты для их боевого использования за один-два месяца.

"И мы на нашем уровне стараемся тоже потихоньку готовиться к переходу на западные типы самолетов и читаем их техническую, тактическую документацию – таким образом нам на ментальном уровне будет уже проще с этим столкнуться во время непосредственно обучения", – рассказал Джус.

По его словам, командование ВСУ старается ускорить процесс начала переобучения, в ВС ВСУ достаточно летчиков, которые имеют неплохой уровень владения, как в целом английским языком, так и специфической терминологией.

7 мая министр обороны Алексей Резников сообщил, что уже ведет переговоры о начале обучения украинских военных пилотов летать на западных штурмовиках и истребителях.

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Наталия Медведева

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