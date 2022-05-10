Оружие, материалы, логистика и обучение ВСУ: в ОП объяснили детали ленд-лиза для Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что даст Украине закон о ленд-лизе, который вчера подписал президент США Джо Байден.

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Глава ОП отметил, что закон предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений военно-промышленного комплекса США. Сотрудничество в рамках ленд-лиза будет регулироваться договорами, детали которых будут обнародованы. Акт рассчитан на 2022 и 2023 годы.

В рамках ленд-лиза Украина получит высокотехнологичное и эффективное оружие, поставки которого будут сопровождаться обучением украинских военных. Закон позволит Байдену не согласовывать помощь с Конгрессом каждый раз, что ускорит получение вооружений.

Ермак подчеркнул, что ленд-лиз – это не только об оружии. Во время Второй мировой войны США направляли в СССР не только танки и самолеты, но и станки, локомотивы, бронесталь, консервы. Сейчас тоже возможна и другая помощь, включая необходимые Украине материалы.

Также ленд-лиз предполагает развертывание военных, логистических и промышленных мощностей – как в США, так и в Украине. ОПК Штатов запустит производство новой техники и оружия для нужд Украины.

В рамках ленд-лиза Украина будет формировать перечень потребностей, в частности необходимого оружия, а также сотрудничать с американскими союзниками по его поставке.

"На дипломатическом уровне ленд-лиз является сигналом для всех народов мира, что Украина победит, и каждый должен сделать для нее все, что может" – добавил Ермак.

Законопроект о ленд-лизе подготовили сенаторы США в январе 2022 года. Он направлен на то, чтобы бюрократические преграды не мешали администрации США действовать быстро в условиях войны России против Украины.

7 апреля Сенат США единогласно поддержал законопроект, а 28 апреля его одобрила палата представителей США.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе.

Оксана Житнюк

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