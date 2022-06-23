Украинские летчики на истребителях F-15 и F-16. В Конгресс внесен законопроект об обучении

В американском Конгрессе зарегистрировали законопроект, который в случае принятия даст возможность украинским летчикам начать обучение на истребителях F-15 и F-16. Об этом в Twitter сообщил член Палаты представителей от штата Иллинойс, ветеран ВВС США Адам Кинзингер.

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Он выложил фото с двумя украинскими бойцами ВС ВСУ и подписал – "когда летчики говорят по делу".

"Эти люди – летчики Воздушных сил Украины. Многие думали, что они выйдут из боя в первый же день… Но они все еще сражаются. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16. #СлаваУкраине", – говорится в сообщении.

Кинзингер внес законопроект вместе с коллегой-демократом Крисси Хулахан от Пенсильвании, которая является капитаном Командования резерва ВВС США.

По словам конгрессмена, законопроект позволит США начать обучение украинских летчиков и членов летных экипажей на F-15, F-16 и других воздушных платформах, "в то время как администрация продолжает рассматривать вопрос об отправке такого оборудования".

"Для украинских военных крайне важно пройти обучение и ознакомиться с этими воздушными платформами, если Россия продолжит свою пагубную кампанию против суверенитета Украины. Независимо от того, дадут ли США и их союзники такое оборудование, эта программа укрепит украинские Вооруженные силы и обеспечит их долгосрочную стабильность и безопасность", – пишет Кинзингер.

В 2003 году Кинзингер был зачислен в ВВС США, летал на Boeing KC-135 Stratotanker в миссиях в Ираке и Афганистане, а позже был за штурвалом самолета-разведчика в Ираке. Майор.

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Хулахан сказала, что поскольку война продолжается, "нужно переосмыслить наше долгосрочное стратегическое планирование, чтобы помочь нашим украинским союзникам".

"Все просто: если наши военные решат перебросить самолеты, нам нужно, чтобы их пилоты были готовы немедленно их использовать", – подчеркнула она.

7 мая министр обороны Резников сообщил, что ведет переговоры о начале обучения украинских летчиков на западных штурмовиках и истребителях.

Они "заочно" готовятся пересесть на такие самолеты.

Начальник ГУР Буданов заявил, что украинцы смогут управлять истребителями F-22 и F-35 и эффективно бить врага, "нам не нужны сильно устаревшие самолеты четвертого поколения [Су-27 и МиГ-29]".

Евгений Пилипенко

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