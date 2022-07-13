Командование Воздушных сил показало в Facebook фрагмент боевой работы вертолетчиков по отражению вооруженной российской агрессии.

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На кадрах из кабины воздушной машины видно, как кабрированием ("задирание носа" с последующим залпом для большей дальности поражения) наносятся удары неуправляемыми авиаракетами.

Затем следует быстрое снижение и уход в сторону/назад с отстрелом тепловых ловушек во избежание поражения ракетой из ПЗРК врага.

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На видео показана работа вертолетчиков Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

11 июля стало известно, что ВСУ начали использовать на фронте ударные вертолеты Ми-24В, которые передала Чехия.

12 июля боевая авиация ВСУ нанесла удар по складу с боеприпасами и скоплению живой силы россиян в Херсонской области.

Всего с начала большой войны украинская авиация нанесла 1700 групповых авиаударов по войскам РФ.

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Евгений Пилипенко

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