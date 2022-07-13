UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воздушные силы показали, как "работают" по врагу украинские вертолетчики: видео с фронта видео

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 07:19
Скриншот
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Россияне запустили "Искандер" по Украине: он взорвался над ними — видео от InformNapalm
Россияне запустили "Искандер" по Украине: он взорвался над ними — видео от InformNapalm

Командование Воздушных сил показало в Facebook фрагмент боевой работы вертолетчиков по отражению вооруженной российской агрессии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На кадрах из кабины воздушной машины видно, как кабрированием ("задирание носа" с последующим залпом для большей дальности поражения) наносятся удары неуправляемыми авиаракетами.

Затем следует быстрое снижение и уход в сторону/назад с отстрелом тепловых ловушек во избежание поражения ракетой из ПЗРК врага.

Читайте также: Зеленский: Уже никто не ждет авиацию, рассчитываем на прибытие мощных систем ПВО

На видео показана работа вертолетчиков Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Читайте также: 70% ракет и снарядов после авиаударов армии России летят "в молоко" – Генштаб

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война вертолет авиация воздушные силы ми-24
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 