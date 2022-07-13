Командование Воздушных сил показало в Facebook фрагмент боевой работы вертолетчиков по отражению вооруженной российской агрессии.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На кадрах из кабины воздушной машины видно, как кабрированием ("задирание носа" с последующим залпом для большей дальности поражения) наносятся удары неуправляемыми авиаракетами.
Затем следует быстрое снижение и уход в сторону/назад с отстрелом тепловых ловушек во избежание поражения ракетой из ПЗРК врага.
Читайте также: Зеленский: Уже никто не ждет авиацию, рассчитываем на прибытие мощных систем ПВО
На видео показана работа вертолетчиков Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.
- 11 июля стало известно, что ВСУ начали использовать на фронте ударные вертолеты Ми-24В, которые передала Чехия.
- 12 июля боевая авиация ВСУ нанесла удар по складу с боеприпасами и скоплению живой силы россиян в Херсонской области.
- Всего с начала большой войны украинская авиация нанесла 1700 групповых авиаударов по войскам РФ.
Читайте также: 70% ракет и снарядов после авиаударов армии России летят "в молоко" – Генштаб
Комментарии