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70% ракет и снарядов после авиаударов армии России летят "в молоко" – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 16:24
70% ракет и снарядов после авиаударов армии России летят
Последствия авиаудара по Днепру (Фото - Facebook ГСЧС)

В Генштабе заявили, что "подавляющее большинство" авиаударов армии России по целям на территории Украины не выполняют поставленные руководством оккупантов задачи. Такие данные озвучил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов. 

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По его словам, более 70% выпущенных неуправляемых снарядов и управляемых авиационных ракет "попадают в поле, в море или за пределами расположения наших войск".

"Это свидетельствует о надежной системе ПВО, а также о нежелании российских пилотов заходить в зону поражения наших средств ПВО", – сказал Громов.

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Он назвал статистику за время большой войны: враг совершил 6443 боевых вылета и нанес 626 ударов высокоточными крылатыми ракетами.

При этом он отметил, что тем противовоздушным вооружением, которое сейчас используют в ВСУ, "сложно противодействовать" высокоскоростным ракетам врага, но добавил, что у Украины есть надежда на помощь союзников в этом плане, а с учетом всех условий ПВО Украины работает нормально.

"Наши действия свидетельствуют о достаточно высокой эффективности функционирования существующей системы ПВО и мастерстве боевых расчетов ЗРК", – добавил он.

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Евгений Пилипенко
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