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У Венгрии новое объяснение отказа от помощи оружием: Россия может ударить по Закарпатью

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 11:20
У Венгрии новое объяснение отказа от помощи оружием: Россия может ударить по Закарпатью - Фото
Петер Сийярто (фото - ЕРА)

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт переживает за безопасность закарпатских венгров, поэтому категорически против оказывать Украине военную помощь. Об этом он сказал в интервью CNN.

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По его словам, именно потому что Венгрия – географический сосед Украины, она и не участвует в доставке оружие Силам обороны, а главная цель, сказал Сийярто, – "не быть вовлеченными в эту войну никоим образом".

Сийярто объяснил нежелание Будапешта помогать ВСУ оружием тем, что венгерско-украинская граница "является самым безопасным местом" для поездок гуманитарных миссий Красного Креста.

Еще причина, по его словам, в том, что на западе Украины проживают 150 000 этнических венгров, и для него "очевидно", что в случае отправки Венгрией оружия эти поставки будут целью россиян для ракетных ударов.

"Мы не хотим, чтобы они стреляли по районам проживания венгров. <...> Мы должны учитывать безопасность Венгрии и венгров", – заявил Сийярто.

СПРАВКА. Официальный Будапешт категорически дистанцировался от военной помощи Украине, в том числе посредством запрета на поставки ей западных вооружений через свою территорию. Из-за такой позиции власти Венгрии попали под шквал критики на Западе и в Украине: их обвиняют в игре на руку Кремлю. В апреле NYT писала: несмотря на публичный "нейтралитет", Венгрия якобы могла поставлять Украине оружие со своих арсеналов через территорию других стран. В июле после саммита НАТО власти страны собрались "радикально" повысить оборонный потенциал Венгрии. Ранее они обвиняли Европу в "финансировании войны" в Украине.

Он заявил, что "не ждет благодарности" за то, что венгры приняли 830 000 беженцев, но ждет, что Венгрию не будут "провоцировать, винить и говорить о нас плохо" "лишь" из-за решения не поставлять обороняющейся Украине вооружения и не пропускать вооружения из других стран по своей территории.

На вопрос, чью победу в этой войне он хочет видеть, глава МИД Венгрии сказал: "Жертва [нападения] должна победить, конечно, тут без вопросов".

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Евгений Пилипенко
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