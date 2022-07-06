У Венгрии новое объяснение отказа от помощи оружием: Россия может ударить по Закарпатью

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт переживает за безопасность закарпатских венгров, поэтому категорически против оказывать Украине военную помощь. Об этом он сказал в интервью CNN.

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По его словам, именно потому что Венгрия – географический сосед Украины, она и не участвует в доставке оружие Силам обороны, а главная цель, сказал Сийярто, – "не быть вовлеченными в эту войну никоим образом".

Сийярто объяснил нежелание Будапешта помогать ВСУ оружием тем, что венгерско-украинская граница "является самым безопасным местом" для поездок гуманитарных миссий Красного Креста.

Еще причина, по его словам, в том, что на западе Украины проживают 150 000 этнических венгров, и для него "очевидно", что в случае отправки Венгрией оружия эти поставки будут целью россиян для ракетных ударов.

"Мы не хотим, чтобы они стреляли по районам проживания венгров. <...> Мы должны учитывать безопасность Венгрии и венгров", – заявил Сийярто.

Он заявил, что "не ждет благодарности" за то, что венгры приняли 830 000 беженцев, но ждет, что Венгрию не будут "провоцировать, винить и говорить о нас плохо" "лишь" из-за решения не поставлять обороняющейся Украине вооружения и не пропускать вооружения из других стран по своей территории.

На вопрос, чью победу в этой войне он хочет видеть, глава МИД Венгрии сказал: "Жертва [нападения] должна победить, конечно, тут без вопросов".

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Евгений Пилипенко

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