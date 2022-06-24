Венгрия предложила "успокоиться" с санкциями против России

Европейский Союз больше не должен ужесточать санкции против России. Вместо этого следует настаивать на прекращении огня и мирных переговорах, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана агентству Reuters.

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Балаж Орбан, не являющийся родственником венгерского премьера, считает, что европейская экономика находится в очень плохом состоянии и санкции вредят ей больше, чем России.

"Сейчас выходит так, что чем больше санкций мы принимаем, тем в худшем положении оказываемся. А россияне? Да, им тоже больно, но они выдерживают. И что хуже, они продвигаются в Украине", — сказал он в кулуарах саммита лидеров ЕС, где Украине предоставили статус кандидата на вступление в Европейский Союз

С февраля 2022 года Европейский Союз утвердил шесть пакетов экономических санкций против России. Советник Орбана считает, что на этом пора остановиться.

"Мы поддержали шесть предыдущих пакетов санкций, потому что их принятие было важным для объединенного европейского ответа. Но надо осознать, что такая позиция повредит не только россиянам, но и европейской экономике. Поэтому мы предлагаем успокоиться, проанализировать ситуацию, понять, что нужно что-то делать по-другому", — цитирует его Euronews.

"Поэтому мы должны что-нибудь придумать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Вот наше решение", — добавил Орбан.

В заявлении саммита Европейского совета, принятом 23 июня, говорится, что ЕС продолжит работу над санкциями, но о седьмом пакете прямо не говорится.

21 июня президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его посетить Украину.

Перед этим Орбан обвинил Европу в "финансировании войны". Он заявил, что продление санкционной политики против России может разрушить всю европейскую экономику.

Андрей Водяный

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