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Венгрия предложила "успокоиться" с санкциями против России

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 05:43
Венгрия предложила
Фото: depositphotos.com

Европейский Союз больше не должен ужесточать санкции против России. Вместо этого следует настаивать на прекращении огня и мирных переговорах, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана агентству Reuters.

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Балаж Орбан, не являющийся родственником венгерского премьера, считает, что европейская экономика находится в очень плохом состоянии и санкции вредят ей больше, чем России.

"Сейчас выходит так, что чем больше санкций мы принимаем, тем в худшем положении оказываемся. А россияне? Да, им тоже больно, но они выдерживают. И что хуже, они продвигаются в Украине", — сказал он в кулуарах саммита лидеров ЕС, где Украине предоставили статус кандидата на вступление в Европейский Союз

С февраля 2022 года Европейский Союз утвердил шесть пакетов экономических санкций против России. Советник Орбана считает, что на этом пора остановиться.

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"Мы поддержали шесть предыдущих пакетов санкций, потому что их принятие было важным для объединенного европейского ответа. Но надо осознать, что такая позиция повредит не только россиянам, но и европейской экономике. Поэтому мы предлагаем успокоиться, проанализировать ситуацию, понять, что нужно что-то делать по-другому", — цитирует его Euronews.

"Поэтому мы должны что-нибудь придумать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Вот наше решение", — добавил Орбан.

В заявлении саммита Европейского совета, принятом 23 июня, говорится, что ЕС продолжит работу над санкциями, но о седьмом пакете прямо не говорится.

Андрей Водяный
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евросоюз санкции против рф Венгрия
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