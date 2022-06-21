Зеленский "плодотворно" поговорил с Орбаном и пригласил его в Украину
21.06.2022, 18:19
Віктор Орбан (фото - ЕРА)
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его посетить Украину. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
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Глава государства назвал разговор с Орбаном "плодотворным".
"Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и убежище для украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в области энергетики. Спасибо за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", – написал Зеленский.
- Венгрия является одним из главных "адвокатов Путина" в Европе. Она затягивала нефтяное эмбарго РФ (и добилась для себя исключения), не позволила ввести санкции против российского "патриарха Кирилла" (Гундяева), не разрешает провозить через ее территорию оружие для Украины.
- 10 июня Орбан заявил, что ЕС нужно прекратить "финансировать" войну, то есть поддерживать Украину оружием и давить РФ санкциями. При этом он признал право Украины защищаться от вооруженной агрессии РФ.
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