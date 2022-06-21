Зеленский "плодотворно" поговорил с Орбаном и пригласил его в Украину

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его посетить Украину. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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Глава государства назвал разговор с Орбаном "плодотворным".

"Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и убежище для украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в области энергетики. Спасибо за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", – написал Зеленский.

Венгрия является одним из главных "адвокатов Путина" в Европе. Она затягивала нефтяное эмбарго РФ (и добилась для себя исключения), не позволила ввести санкции против российского "патриарха Кирилла" (Гундяева), не разрешает провозить через ее территорию оружие для Украины.

10 июня Орбан заявил, что ЕС нужно прекратить "финансировать" войну, то есть поддерживать Украину оружием и давить РФ санкциями. При этом он признал право Украины защищаться от вооруженной агрессии РФ.

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Оксана Житнюк

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