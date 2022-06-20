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Орбан поддерживает статус кандидата в ЕС для Украины, но вместе с Грузией и Боснией

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 18:01
Орбан поддерживает статус кандидата в ЕС для Украины, но вместе с Грузией и Боснией - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены Евросоюза, однако вместе с Грузией и Боснией и Герцеговиной. Об этом он заявил на видеоконференции в рамках подготовки к саммиту ЕС 23-24 июня, передает слова пресс-секретаря Орбана венгерский канал Hirado.

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Орбан согласился с предложением Еврокомиссии предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. 

Однако он добавил, что Венгрия, наряду с несколькими другими государствами-членами, считает, что Грузия и Босния должны получить членство в одном и том же темпе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Грузия должна выполнить определенные условия, прежде чем получить статус кандидата в ЕС.

Западные Балканы также поддерживают кандидатство Украины — премьер-министр Албании Эди Рама на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем отмечал, что Черногория, Северная Македония и Албания поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Читайте также: Премьер Грузии: Статус кандидата в ЕС полагается нам, а затем уже Украине

Дмитрий Гриниченко
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евросоюз виктор орбан евроинтеграция
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