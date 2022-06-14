Премьер Грузии: Статус кандидата в ЕС полагается нам, а затем уже Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что его страна больше заслужила статус кандидата в члены в Европейский Союз, чем Украина и Молдова. Об этом он заявил на заседании правительства, передает Грузия Online.

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"Если кому-то и полагается (дать статус кандидата в ЕС. – ред.), то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны", – сказал он.

Гарибашвили считает, что его страна заслужила статус кандидата "30-летней борьбой на пути строительства демократии" и "реформами последних девяти лет".

Грузия отказалась вводить санкции против России после широкомасштабного вторжения в Украину и отбросила обвинения украинской разведки в пособничестве РФ в обходе санкций.

Кроме того, в начале июня Европарламент принял резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии, отмечает Эхо Кавказа. В ней евродепутаты призвали освободить гендиректора ТВ "Мтавари" Нику Гварамию и отправить за границу на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, а также рекомендовали властям ЕС ввести персональные санкции против Бидзины Иванишвили – олигарха и основателя Грузинской мечты, правящей партии Грузии.

Глава Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил в ответ, что европарламентарии "стали жертвами фейков", а таким резолюциям – "грош цена".

По данным Politico, Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в ЕС.

В издании отметили, что члены Еврокомиссии в целом поддерживают Молдову, но меньше доверяют Грузии, которая, по мнению комиссаров, демонстрирует заметное отступление от демократии в последние годы.

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Марк Сировой

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