Украина получит положительный вывод для статуса кандидата в ЕС, но с условиями – журналист

Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе, но с определенными условиями.

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Это же касается Молдовы, а по Грузии вопрос остается открытым.

"В Европейской комиссии сегодня состоялись предварительные дебаты по заявкам на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже на статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но Грузия – под вопросом", – написал Йозвяк в Twitter.

Ожидается, что в эту пятницу, 18 июня, Еврокомиссия опубликует свои выводы о том, следует ли Украине, Молдове и Грузии предоставить статус кандидата на членство в ЕС.

Окончательное решение – за государствами-членами на следующей неделе.

31 мая президент Зеленский заявил, что большинство членов Евросоюза положительно относятся к скорейшему предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

2 июня глава германского МИД Анналена Бербок заявила, что наступил исторический момент для решения о принятии Украины в Европейский Союз.

Андрей Водяный

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