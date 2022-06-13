UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина получит положительный вывод для статуса кандидата в ЕС, но с условиями – журналист

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 17:19
Украина получит положительный вывод для статуса кандидата в ЕС, но с условиями – журналист - Фото
Фото: depositphotos.com

Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе, но с определенными условиями.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Это же касается Молдовы, а по Грузии вопрос остается открытым.

"В Европейской комиссии сегодня состоялись предварительные дебаты по заявкам на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже на статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но Грузия – под вопросом", – написал Йозвяк в Twitter.

Ожидается, что в эту пятницу, 18 июня, Еврокомиссия опубликует свои выводы о том, следует ли Украине, Молдове и Грузии предоставить статус кандидата на членство в ЕС.

Окончательное решение – за государствами-членами на следующей неделе.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
еврокомиссия вступление Украины в ЕС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 