Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине официальный статус кандидата в ЕС – Politico

Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких официальных лиц, знакомых с ходом дебатов в Еврокомиссии 13 июня.

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Как отмечается, члены Еврокомиссии были едины в том, что они остро осознают жертвы, принесенные украинцами, и ясно понимают необходимость направить российскому диктатору Путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния.

"Комиссия не забывает, что Украина — единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они вышли на улицы с флагами ЕС, – сказал один из высокопоставленных чиновников. – Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом".

Как отмечается, признание Украины страной-кандидатом в конечном итоге требует единодушного одобрения 27 глав государств и правительств в Европейском совете, которые, как ожидается, рассмотрят этот вопрос на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Официальные лица и дипломаты заявили, что по крайней мере три страны по-прежнему выступают против.

Молдова и Грузия также подали заявки на получение статуса кандидата в ЕС, и официальные лица заявили, что члены комиссии в целом поддерживали Молдову, где сейчас находится правительство, твердо выступающее за ЕС, но меньше доверяли Грузии, которая демонстрирует заметное отступление от демократии в последние годы.

8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство, а также рекомендовал без промедления предоставить Украине оружие.

Дискуссию насчет предоставления Украине статуса государства-кандидата Евросовет проведет на очередном заседании 23-24 июня.

13 июня брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе, но с определенными условиями.

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Наталия Медведева

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