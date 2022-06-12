Кулеба о кандидатстве в ЕС: Мы бежим вверх по отвесной стене, никто не смотрит вниз

Весь путь евроинтеграции Украины – это преодоление полосы препятствий по европейским стереотипам и страхам. Сейчас Украина вышла на финальную прямую к саммиту ЕС, на котором решится судьба статуса кандидата для Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Я хорошо помню начало разговора с Брюсселем о безвизе более десяти лет назад. Нам объясняли, что нельзя же дать безвиз украинцам и не дать его одновременно россиянам. Дали, ничего. Зона свободной торговли должна была создать угрозы европейским производителям. Этого не вышло. Безвиз должен якобы повлечь поток беженцев и преступников из Украины. Ничего подобного не произошло", – написал Кулеба.

Он отметил, что сейчас в Европе звучат те же аргументы о неизбежных проблемах, которые возникнуть, если Украина получит статус кандидата в ЕС.

"Но. Еще месяц назад было сложно представить, что мы придем в точку этой дискуссии на порог исторического решения. Все, кто давно занимается евроинтеграцией Украины, понимают, что это квантовый скачок", – заявил глава МИД.

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По его словам, Украина годами двигалась в этом вопросе "пядь за пядью" и о статусе кандидата мечтали только самые смелые.

"Но новая реальность ускорила все и ныне мы бежим вверх по отвесной стене. Теперь никто из нас не смотрит вниз. Все смотрят вверх", – написал Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства назвал борьбу за получение статуса кандидата в ЕС дипломатическим сражением эпического масштаба, в котором задействованы все дипломатические силы Украины.

"Большинство в ЕС понимают, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе. Это win-win для всех. Нужно перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи", – отметил Кулеба.

8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство, а также рекомендовал без промедления предоставить Украине оружие.

Дискуссию насчет предоставления Украине статуса государства-кандидата Евросовет проведет на очередном заседании 23-24 июня.

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Наталия Медведева

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