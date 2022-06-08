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Европарламент рекомендует Совету ЕС дать Украине статус кандидата и оружие

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 21:20
Европарламент рекомендует Совету ЕС дать Украине статус кандидата и оружие - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в блоке. Также Европарламент рекомендовал "без промедления предоставить оружие" Украине. Об этом сообщает DW.

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За резолюцию проголосовали 438 евродепутатов, 65 – высказались против, еще 94 – воздержались.

Статус кандидата

Европарламент рекомендовал Совету ЕС согласиться, что "Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины".

Ранее Европарламент лишь призвал ЕС "работать в направлении предоставления Украине статуса кандидата".

В нынешней резолюции упоминаются также "европейские устремления Молдовы и Грузии". Однако рекомендации предоставить статус кандидата документ не содержит.

Оружие для Украины

Европарламент рекомендовал "без промедления предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский инструмент поддержки мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной".

Право на выбор альянсов

Резолюция также призвала подтвердить, что "Украина, как и любая другая страна, имеет суверенное право самостоятельно принимать решения относительно своих политических альянсов и экономической интеграции, без вмешательства других стран".

Военные преступления РФ

Евродепутаты рекомендовали поддержать "расследование военных преступлений, совершенных Россией в Украине, включая призыв к специальному трибуналу ООН".

Санкции

В резолюции также говорится, что ЕС следует ввести вторичные санкции против организаций и третьих стран, помогающих России обходить санкции. Резолюция призывает также подробно изучить влияние ограничительных мер на Россию.

"Цель – помочь Украине нанести поражение РФ"

Одними из наиболее спорных оказались несколько пунктов резолюции, относящиеся к России, пишет издание.

В резолюции говорится: "Стратегическая цель свободного мира – помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее международно признанной территорией".

Социал-демократы хотели избежать упоминания о поражении России, и их поправка говорила о подрыве способности РФ "угрожать территориальной целостности соседних стран и подрывать международную безопасность в будущем". Эту поправку не поддержали.

Также в тексте резолюции говорится, что отсутствие "адекватной" реакции на "российские агрессии против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году побудило Россию продолжать агрессивные военные и политические кампании, включая полномасштабное вторжение в Украину".

"Тоталитарное государство-пария"

Социал-демократам удалось заменить пункт проекта, который говорил, что Владимир Путин за время своего президентства превратил Россию в "тоталитарное государство-парию". За то, чтобы оставить этот текст, проголосовали 229 евродепутатов.

Но 330 их коллег заменили этот пункт таким: "Агрессивная война РФ против Украины и ее атака на европейский мирный порядок происходят на фоне жестких репрессий против гражданского общества и политической оппозиции в России, направленных на обеспечение выживания все более тоталитарного режима".

Читайте также: Кулеба о вступлении в ЕС: Это суперзаруба, и мы обязаны выиграть этот бой

Вадим Ребрина
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европарламент ЕС
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