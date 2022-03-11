"Украина принадлежит к нашей европейской семье": заявление Совета ЕС на саммите в Версале

На неформальном саммите Европейского совета в Версале было принято заявление об осуждении войны России против Украины, решимости усиливать давление на РФ путем новых санкций, а также о перспективах вступления Украины в ЕС. В заявлении глав государств и правительств, опубликованном на сайте Евросовета, сказано, что Совет ЕС предложил Еврокомиссии предоставить выводы по заявке Украины. При этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины.

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Науседа после саммита написал в Twitter: "Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны сделать это быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС".

Само заявление разбито на пять пунктов.

В первом пункте говорится о том, что две недели назад Россия вернула войну в Европу и необоснованная военная агрессия РФ против Украины грубо нарушает международное право, принципы устава ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. В заявлении сказано, что Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности.

Во втором пункте сказано, что государства-члены ЕС будут продолжать оказывать политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине и "полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Беларусь", быстро введя новые санкции.

В третьем пункте – о беженцах. В ЕС заявили, что продолжат оказывать гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и странам, принимающим их. Также в ЕС призвали Россию обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим в Украине.

Непосредственно о евроинтеграции – в четвертом пункте, но без конкретики: "Президент Украины подал заявку на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в следовании ее европейскому пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье".

В пятом пункте говорится, что Евросовет предложил Комиссии представить свои заключения по заявлениям Молдовы и Грузии.

Оксана Житнюк

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